Incitamento a sollevare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incitamento a sollevare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ISSA

Significato/Curiosita : Incitamento a sollevare

Di atti abortivi su donna ritenuta incinta, di sterilizzazione, di incitamento a pratiche contro la procreazione, di contagio da sifilide o da blenorragia... Antropologia Issa – clan dei somali Geografia Croazia Issa – antico nome greco della città di Lissa (in croato Vis), nell'odierna Dalmazia Russia Issa – capoluogo dell'Issinskij rajon (Oblast' di Penza)

– capoluogo dell'Issinskij rajon (Oblast' di Penza) Issa – villaggio del Puškinogorskij rajon (Oblast' di Pskov)

– villaggio del Puškinogorskij rajon (Oblast' di Pskov) Issa – affluente della Velikaja (Oblast' di Pskov)

– affluente della Velikaja (Oblast' di Pskov) Issa – affluente della Mokša (bacino dell'Oka) Onomastica Issa – forma araba del nome proprio di persona Gesù Persone Darrell Issa – politico statunitense

– politico statunitense Dounia Issa – cestista francese

– cestista francese Kobayashi Issa – poeta e pittore giapponese

– poeta e pittore giapponese Pierre Issa – calciatore sudafricano

– calciatore sudafricano Sanni Issa – calciatore nigeriano Zoologia Issa – genere di falene della famiglia delle geometridi

– genere di falene della famiglia delle geometridi Issa – altro nome di Colga, genere di molluschi nudibranchi della famiglia Polyceridae

