La definizione e la soluzione di 4 lettere: Lo altera il mendace. VERO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. lo altera il mendace: Geografia Vero – comune della Corsica

– comune della Corsica Vero – fiume dell'Aragona Musica Vero – album di Gué Pequeno del 2015

– album di Gué Pequeno del 2015 Vero – singolo dei Gemelli DiVersi del 2022 Persone Vero – senatore romano

– senatore romano Vero – gladiatore romano Altro Vero – periodico italiano

– periodico italiano Vero – canale televisivo italiano

– canale televisivo italiano Vero – notizia o affermazione logica che corrisponde alla realtà, alla verità, in contrapposizione con falso; sinonimo di verità in filosofia ed epistemologia

– notizia o affermazione logica che corrisponde alla realtà, alla verità, in contrapposizione con falso; sinonimo di verità in filosofia ed epistemologia Vero – nome proprio di persona italiano maschile

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Lo altera il mendace' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.