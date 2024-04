La Soluzione ♚ Fame insaziabile La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fame insaziabile. BULIMIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fame insaziabile: Il termine bulimia (AFI: /buli'mia/; dal greco ßµa, boulimía, propriamente "fame da bue", composto di ß, bôus, "bue", e µ, limós, "fame") indica, nel linguaggio medico, una voracità patologica ed eccessiva associata a malattie di diversa natura (diabete, anchilostomiasi, oligofrenia, eccetera).La bulimia nervosa è, insieme all'anoressia nervosa, il più comune tra i disturbi del comportamento alimentare, detti anche Disturbi Alimentari Psicogeni (DAP). Caratteristica peculiare della bulimia nervosa è la presenza di episodi di abbuffata seguiti da comportamenti definiti "di compenso" come il vomito autoindotto, l'utilizzo di ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine bulimia (AFI: /buli'mia/; dal greco ßµa, boulimía, propriamente "fame da bue", composto di ß, bôus, "bue", e µ, limós, "fame") indica, nel linguaggio medico, una voracità patologica ed eccessiva associata a malattie di diversa natura (diabete, anchilostomiasi, oligofrenia, eccetera).La bulimia nervosa è, insieme all'anoressia nervosa, il più comune tra i disturbi del comportamento alimentare, detti anche Disturbi Alimentari Psicogeni (DAP). Caratteristica peculiare della bulimia nervosa è la presenza di episodi di abbuffata seguiti da comportamenti definiti "di compenso" come il vomito autoindotto, l'utilizzo di ... bulimia ( approfondimento) f sing (pl.: bulimie) (psicologia) (medicina) (psichiatria) (psicanalisi) disturbo alimentare dovuto a fattori psicologici, che induce l'individuo a mangiare più del normale e ad agire con atti compensatori per perdere di nuovo peso Sillabazione bu | li | mì | a Pronuncia IPA: /buli'mia/ Etimologia / Derivazione dal greco ßµa cioè "gran fame", letteralmente "fame da bue" formato da ß ossia "bue", e da µ ovvero "fame" Citazione Sinonimi licoressia, polifagia Contrari anoressia Parole derivate bulimico Altre Definizioni con bulimia; fame; insaziabile; Ha una bocca e brontola per la fame; L ONU che combatte la fame nel mondo; Tamponano la fame; Vorace e insaziabile come un lupo; Insaziabile ingordo; Cerca altre soluzioni cruciverba

BULIMIA

