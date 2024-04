La Soluzione ♚ Forte rumore improvviso

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCHIANTO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Forte rumore improvviso: Soggetto che lo subisce, il rumore acustico può essere meglio definito come un suono non desiderato e disturbante. in fisica, il rumore è costituito, come i...

