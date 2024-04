La Soluzione ♚ Vago rumore di voci

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Vago rumore di voci. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BRUSIO

Curiosità su Vago rumore di voci: I tre ministri finanziari si mantengono comunque sul vago circa i tagli alla spesa e i metodi di intervento per recuperare l'evasione. 1 agosto: la camera... Brusio (toponimo italiano; in tedesco Brüs, in romancio Brüsch, desueti) è un comune svizzero di 1 113 abitanti del Canton Grigioni, nella regione Bernina.

