Improvviso balzo dei prezzi nei cruciverba: la soluzione è Impennata

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Improvviso balzo dei prezzi' è 'Impennata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPENNATA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Impennata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Impennata? Impennata indica un rapido e forte aumento di qualcosa, come i prezzi o i valori economici. È come quando un palloncino si gonfia troppo in fretta, salendo improvvisamente. Questo termine viene spesso usato per descrivere aumenti improvvisi e significativi, come quelli di mercato o di costi. Insomma, un cambiamento repentino che può avere conseguenze importanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Balzo improvvisoTagli sui prezziFare un balzo

Hai davanti la definizione "Improvviso balzo dei prezzi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

M Milano

P Padova

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

