La Soluzione ♚ Un forte vento La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un forte vento. LIBECCIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un forte vento: Dardanelli, dove c'è un flusso costante di correnti che passano dal mar di marmara al mar egeo e dove è solito soffiare un forte vento da nord-est durante... Il libeccio è un vento che spira da Sud-ovest, anche detto garbino sul litorale delle regioni italiane di Veneto (Garbin), Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, o africo in ambito letterario, tanti sono i termini che vengono dati al vento che nella sua lunga corsa interessa tutto il bacino centro-occidentale del Mar Mediterraneo. Altre Definizioni con libeccio; forte; vento; Vento di sud-ovest; Il sud-ovest nella rosa dei venti; Nella corsa è forte; Forte tessuto per sacchi; Vento che spira da sud;

LIBECCIO

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Un forte vento' è.