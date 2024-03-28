È sacro quello di Redipuglia

SOLUZIONE: CIMITERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È sacro quello di Redipuglia" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È sacro quello di Redipuglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cimitero? Nel contesto della memoria storica, il luogo di riposo di tanti eroi viene rispettato come un simbolo di sacralità. Questo spazio, dedicato a coloro che hanno sacrificato la vita per il proprio paese, assume un significato profondo per la comunità. La cura e l’attenzione verso questa area sono testimonianza del rispetto e dell’affetto che si nutre per chi vi riposa. La sua importanza trascende il semplice valore commemorativo, diventando un vero e proprio simbolo di patriottismo.

Se la definizione "È sacro quello di Redipuglia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È sacro quello di Redipuglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È sacro quello di Redipuglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

