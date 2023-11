La definizione e la soluzione di: La Abbagnato ballerina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La abbagnato ballerina

Eleonora abbagnato (palermo, 30 giugno 1978) è una ballerina e attrice italiana. dal 2015 dirige il corpo di ballo del teatro dell'opera di roma, e dal... Eleonora Pedron (Camposampiero, 13 luglio 1982) è una conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2002. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : La abbagnato ballerina nata a Palermo; La abbagnato della danza; La ballerina abbagnato ; ballerina in un varietà; Un piegamento della ballerina classica fra; Fu una famosa ballerina ; La Abbagnato ballerina nata a Palermo;

Cerca altre Definizioni