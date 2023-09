Ballerina in un varietà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ballerina in un varietà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOUBRETTE

Significato/Curiosita : Ballerina in un varieta

Fisico da pin-up e per essere stata prima ballerina e soubrette in diverse trasmissioni di varietà. figlia di un giornalista del financial times e di una... Frate. il termine soubrette entrò così anche nel campo del varietà televisivo, insieme all'analogo inglese showgirl. tra le soubrette italiane che conquistarono...

