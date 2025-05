Linee indicanti uguale pressione atmosferica nei cruciverba: la soluzione è Isobare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Linee indicanti uguale pressione atmosferica' è 'Isobare'.

ISOBARE

Curiosità e Significato di "Isobare"

Hai risolto il cruciverba con Isobare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Isobare.

Perché la soluzione è Isobare? Le isobare sono linee immaginarie tracciate su una mappa meteorologica che uniscono punti con la stessa pressione atmosferica. Queste linee sono utili per comprendere e analizzare i modelli di vento e le condizioni atmosferiche, poiché indicano aree di pressione simile. In sostanza, le isobare aiutano a visualizzare come varia la pressione nell'atmosfera, fornendo informazioni preziose per le previsioni del tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le linee indicanti uguale pressione atmosfericaLe linee che indicano uguale pressione atmosfericaLa linea fra punti di uguale pressione atmosferica

Come si scrive la soluzione Isobare

Se "Linee indicanti uguale pressione atmosferica" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

