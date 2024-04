La Soluzione ♚ Un abbonamento per chi fa la settimana bianca

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SKIPASS

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un abbonamento per chi fa la settimana bianca: Dalla rai a condurre per una settimana all'anno la trasmissione radiofonica prima pagina, su rai radio 3. dal 2012 al 2014 fa parte della squadra di collaboratori... Lo skipass è un biglietto che permette di accedere agli impianti di risalita di una determinata stazione sciistica o di un comprensorio sciistico. L'invenzione dello skipass elettronico è merito di una società italiana, la ALFI di Borgo Ticino (NO), che nel 1974 fornisce il primo sistema di controllo accessi elettronico al mondo per impianti di risalita a San Vigilio di Marebbe. L'anno successivo tale soluzione verrà estesa a tutto il "neonato" Dolomiti Superski. Nel 1999 è sempre la società ALFIdi Borgo Ticino (NO) a fornire il primo sistema di skipass elettronico RFID ISO 15693 alla stazione francese di Plan Joux. Nell'aprile 2018 viene ...

Altre Definizioni con skipass; abbonamento; settimana; bianca;