La Soluzione ♚ Il laboratorio di alta moda La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ATELIER . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il laboratorio di alta moda. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il laboratorio di alta moda: Sorelle fontana alta moda s.r.l. è una casa di moda, specializzata in produzioni sartoriali di alta moda. fondata a roma nel 1943, dalle tre sorelle e... Atelier (plurale ateliers) è una parola francese che significa laboratorio di un artigiano, soprattutto nel campo della sartoria e dell'alta moda. Si tratta di un termine passato già dal XVIII secolo nel campo delle arti; per estensione, infatti, il termine indica lo studio nel quale lavora un artista, in special modo un pittore, realizzando e poi conservando le proprie pittura su tela, sorrette da cavalletti. L'atelier (o bottega) è stato il luogo di lavoro più comune per i pittori e scultori europei dal medioevo fino al diciannovesimo secolo. Specialmente dalla fine dell'Ottocento la pittura "negli ateliers" è stata contrapposta alla ...

Altre Definizioni con atelier; laboratorio; alta; moda;