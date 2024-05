Significato della soluzione per: Un falco molto comune in italia

. I gheppi sono dei piccoli uccelli rapaci del genere Falco. Sono diffusi in tutti i continenti eccetto l'Antartide, e si distinguono per il modo di volteggiare con le loro eleganti ali a ventaglio mentre scrutano il suolo in cerca di preda.

Italiano: Sostantivo: gheppio ( approfondimento) m sing (pl.: gheppi) . (zoologia), (ornitologia) uccello dei Falconiformi; la sua classificazione scientifica è Falco tinnunculus ( tassonomia). Sillabazione: ghép | pio. Pronuncia: IPA: /'geppjo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino aegypius e dal greco ap] . Iperonimi: animale, vertebrato, uccello, neornite, neognato, falconiforme, falconide.