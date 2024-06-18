Approvvigionata d acqua come una coltura

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Approvvigionata d acqua come una coltura' è 'Irrigata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRRIGATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Approvvigionata d acqua come una coltura" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Approvvigionata d acqua come una coltura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Irrigata? Una coltura irrigata è quella che riceve acqua attraverso un sistema di irrigazione appositamente predisposto, garantendo l'apporto necessario per il suo sviluppo ottimale. Questa pratica permette di mantenere il terreno umido e favorire la crescita delle piante anche in periodi di scarsità di pioggia. La presenza di acqua costante e controllata aiuta a migliorare la resa e la qualità del raccolto. La gestione corretta dell'irrigazione è fondamentale per ottenere risultati soddisfacenti.

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Approvvigionata d acqua come una coltura nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Irrigata

Quando la definizione "Approvvigionata d acqua come una coltura" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Approvvigionata d acqua come una coltura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Irrigata:

I Imola R Roma R Roma I Imola G Genova A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Approvvigionata d acqua come una coltura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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