La Soluzione ♚ Avere in mano cose morbide La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TENERE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TENERE

Curiosità su Avere in mano cose morbide: Il Ténéré è una regione desertica nella parte centromeridionale del Sahara. Comprende grandi pianure di sabbia che si estendono dal nord-est del Niger alla parte occidentale del Ciad, per un'area complessiva di oltre 400000 km². Descrizione I suoi confini sono stabiliti per convenzione lungo i Monti dell'Aïr a ovest, i Monti Ahaggar a nord, il Djado Plateau a nordest, il Tibesti a est e il bacino del Lago Ciad a sud.

Altre Definizioni con tenere; avere; mano; cose; morbide; Riuscire ad avere conseguire; Bloccare in modo da non lasciare sfuggire; Consistenza morbida e affettuosa; Abilita ad avere una pistola; Un recipiente che può avere il colino; Bagaglio a mano; La larghezza della mano aperta; Si fa lisciando i capelli con una mano; Indicano persone o cose; Un susseguirsi di più cose; Ci può dare molte cose ma non la felicità; Le parti morbide all interno del pane; Squisite o morbide al tatto; Tutt altro che morbide;