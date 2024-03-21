Un pretesto per sottrarsi nei cruciverba: la soluzione è Scusa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un pretesto per sottrarsi' è 'Scusa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCUSA

Curiosità e Significato di Scusa

Hai risolto il cruciverba con Scusa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Scusa.

Come si scrive la soluzione Scusa

Non riesci a risolvere la definizione "Un pretesto per sottrarsi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

U Udine

S Savona

A Ancona

