Un pretesto per uscirne. SCAPPATOIA

Sostantivo

scappatoia f sing (pl.: scappatoie)

via di uscita

Sillabazione

scap | pa | tó | ia

Pronuncia

IPA: /skappa'toja/

Etimologia / Derivazione

derivazione di scappare deriva da s- e cappa

Sinonimi

appiglio, espediente, pretesto, rimedio, ripiego, mezzuccio, modo, scusa, scusante, trucco, trovata, pensata, sotterfugio, , soluzione, stratagemma, escamotage

Contrari

problema, inconveniente

