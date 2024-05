La Soluzione ♚ Pretesti per sottrarsi a un dovere La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SOTTERFUGI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Pretesti per sottrarsi a un dovere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Pretesti per sottrarsi a un dovere: Il nome di bonifacio viii e trasferì immediatamente la sua sede a roma per sottrarsi alle ingerenze della casata angioina. personaggi che hanno soggiornato... I Sith sono una setta monastica immaginaria facente parte dell'universo fantascientifico di Guerre stellari. I suoi membri sono una cerchia ristretta di individui sensibili a una forma di energia cosmica nota come Forza; da essa i Sith traggono poteri sovrumani come telecinesi, precognizione e un generale aumento delle abilità fisiche. Pur con marcate differenze di intenti, i Sith perseguono un obiettivo di dominio sulla galassia e di vendetta nei confronti dei loro arcinemici Jedi. I Sith utilizzano il lato oscuro della Forza, dando fondo a emozioni negative come odio, rabbia e aggressività, per aumentare il loro potere e purgare il mondo ...

Altre Definizioni con sotterfugi; pretesti; sottrarsi; dovere;