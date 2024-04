La Soluzione ♚ Un pretesto cavilloso

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Un pretesto cavilloso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : APPIGLIO

Curiosità su Un pretesto cavilloso: Conclusioni conseguite dalla polizia. l'attentato di bologna fornì il pretesto per le leggi fascistissime del novembre 1926. il 5 novembre si registrarono:... L'appiglio è una sporgenza o un incavo della parete che l'arrampicatore o l'alpinista può usare per la progressione, in particolare si definisce appiglio una asperità che permette l'uso degli arti superiori per trazione o spinta.

