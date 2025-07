Pesante gravoso nei cruciverba: la soluzione è Faticoso

FATICOSO

Curiosità e Significato di Faticoso

Perché la soluzione è Faticoso? Faticoso descrive qualcosa di difficile, pesante e impegnativo da affrontare, che richiede sforzo e fatica. È usato per indicare attività o situazioni che richiedono molta energia e determinazione, spesso causando stanchezza. Quando qualcosa è faticoso, bisogna mettere impegno e pazienza per superare le difficoltà e arrivare a risultato. Insomma, è un termine che evoca l’idea di una sfida impegnativa da affrontare con tenacia.

Come si scrive la soluzione Faticoso

F Firenze

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R A C S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCORTA" SCORTA

