Relative alla febbre
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Relative alla febbre' è 'Piretiche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Piretiche? Le piretiche sono sostanze che aiutano a ridurre la febbre, portando sollievo quando si ha una temperatura elevata. Sono spesso usate per alleviare disagio e aiutare il corpo a tornare alla normalità, rendendo più facile affrontare momenti di febbre alta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Relative alla febbre
- Risposta: PIRETICHE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PECE
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Relative alla febbre: risposta da 9 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Relative alla febbre" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Piretiche. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.