Relative alla febbre

zazoomit@ | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Relative alla febbre' è 'Piretiche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PIRETICHE

Perchè la soluzione è Piretiche? Le piretiche sono sostanze che aiutano a ridurre la febbre, portando sollievo quando si ha una temperatura elevata. Sono spesso usate per alleviare disagio e aiutare il corpo a tornare alla normalità, rendendo più facile affrontare momenti di febbre alta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Relative alla febbre
  • Risposta: PIRETICHE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PECE
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E
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Relative alla febbre: risposta da 9 lettere

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