Relative alla febbre

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Relative alla febbre' è 'Piretiche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P I R E T I C H E

Perchè la soluzione è Piretiche? Le piretiche sono sostanze che aiutano a ridurre la febbre, portando sollievo quando si ha una temperatura elevata. Sono spesso usate per alleviare disagio e aiutare il corpo a tornare alla normalità, rendendo più facile affrontare momenti di febbre alta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Relative alla febbre

Relative alla febbre Risposta: PIRETICHE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P E C E

Inizia con: P

P Finisce con: E

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Relative alla febbre: risposta da 9 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Relative alla febbre" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Piretiche. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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