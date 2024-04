La Soluzione ♚ Prodromi di febbre La definizione e la soluzione di 6 lettere: Prodromi di febbre. SUDORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Prodromi di febbre: Include un prodromo aspecifico e convulsioni frequenti. la febbre dengue si presenta classicamente con una grave malattia influenzale o con la febbre emorragica... Malattia del sudore, o sudore inglese (dal latino: sudor anglicus), è il nome dato a una misteriosa malattia altamente contagiosa che colpì prima l'Inghilterra e più tardi l'Europa con una serie di epidemie, la prima cominciata nel 1485 e l'ultima nel 1551, per poi misteriosamente scomparire. I sintomi si manifestavano improvvisamente, e la morte molto spesso sopraggiungeva in poche ore. La causa rimane sconosciuta e su di essa sono state ... Altre Definizioni con sudori; prodromi; febbre; Posti in basso a destra sulla mappa; Prodromi di una malattia; Febbre palustre; Esaltazione da febbre alta;

La risposta a Prodromi di febbre

SUDORI

S

U

D

O

R

I

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Prodromi di febbre' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.