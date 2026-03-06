Si utilizzano per misurare la febbre

SOLUZIONE: TERMOMETRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si utilizzano per misurare la febbre" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si utilizzano per misurare la febbre". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Termometri? Gli strumenti impiegati per verificare la temperatura corporea sono fondamentali in ambito medico e domestico. Permettono di monitorare eventuali alterazioni che potrebbero indicare uno stato di malattia o infezione. Questi dispositivi sono progettati per offrire misurazioni precise e rapide, facilitando decisioni sulla salute da parte di medici e pazienti. Sono disponibili in diverse varianti, come quelli digitali o a mercurio, e si usano facilmente in casa o nelle strutture sanitarie.

In presenza della definizione "Si utilizzano per misurare la febbre", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si utilizzano per misurare la febbre" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Termometri:

T Torino E Empoli R Roma M Milano O Otranto M Milano E Empoli T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si utilizzano per misurare la febbre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

