Può esserlo mio e tuo
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può esserlo mio e tuo' è 'Aggettivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Aggettivo? Un aggettivo che può essere mio e tuo si usa per indicare qualcosa di appartenente o relativo a chi parla e a chi ascolta. È una parola che aiuta a mostrare possesso o vicinanza, rendendo più chiara la relazione tra le cose e le persone coinvolte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Può esserlo mio e tuo
- Risposta: AGGETTIVO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AEIO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Può esserlo mio e tuo: risposta da 9 lettere
Se la definizione "Può esserlo mio e tuo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Aggettivo. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.