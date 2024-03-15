Può esserlo mio e tuo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può esserlo mio e tuo' è 'Aggettivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A G G E T T I V O

Perchè la soluzione è Aggettivo? Un aggettivo che può essere mio e tuo si usa per indicare qualcosa di appartenente o relativo a chi parla e a chi ascolta. È una parola che aiuta a mostrare possesso o vicinanza, rendendo più chiara la relazione tra le cose e le persone coinvolte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Può esserlo mio e tuo

Può esserlo mio e tuo Risposta: AGGETTIVO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A E I O

Inizia con: A

A Finisce con: O

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Può esserlo mio e tuo: risposta da 9 lettere

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