Può esserlo mio e tuo

zazoomit@ | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può esserlo mio e tuo' è 'Aggettivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AGGETTIVO

Perchè la soluzione è Aggettivo? Un aggettivo che può essere mio e tuo si usa per indicare qualcosa di appartenente o relativo a chi parla e a chi ascolta. È una parola che aiuta a mostrare possesso o vicinanza, rendendo più chiara la relazione tra le cose e le persone coinvolte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Può esserlo mio e tuo
  • Risposta: AGGETTIVO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AEIO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O
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Può esserlo mio e tuo: risposta da 9 lettere

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