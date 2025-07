Funge da attributo nel discorso nei cruciverba: la soluzione è Aggettivo

AGGETTIVO

Curiosità e Significato di Aggettivo

Perché la soluzione è Aggettivo? Un aggettivo è una parola che descrive o qualifica un nome, aggiungendo dettagli e caratteristiche. Serve a rendere più preciso il modo in cui si parla di persone, oggetti o idee, indicando qualità, quantità o provenienza. In breve, rende il discorso più ricco e colorito, aiutando a dipingere immagini più vivide e comprensibili. È un elemento fondamentale per arricchire ogni frase.

Come si scrive la soluzione Aggettivo

A Ancona

G Genova

G Genova

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F O A U I O R P T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FUORIPASTO" FUORIPASTO

