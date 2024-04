La Soluzione ♚ Può sfociare in una rissa

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può sfociare in una rissa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BAGARRE

Curiosità su Puo sfociare in una rissa: Intendeva infatti evitare un conflitto armato, che sarebbe potuto sfociare in una guerra civile, e confidava nella possibilità di mantenere il confronto... La bagarre è il primo singolo della cantante francese Amanda Lear, pubblicato nel 1975 e successivamente incluso nel suo primo album I Am a Photograph del 1976.

