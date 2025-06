Anita: amò Garibaldi nei cruciverba: la soluzione è Ribeiro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Anita: amò Garibaldi' è 'Ribeiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIBEIRO

Curiosità e Significato di Ribeiro

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ribeiro più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ribeiro.

Perché la soluzione è Ribeiro? Ribeiro è un termine portoghese che significa piccolo fiume o ruscello. Spesso usato come cognome, richiama paesaggi naturali e zone di acqua dolce. La parola evoca immagini di natura incontaminata e tranquillità, rendendola molto apprezzata in ambito artistico e letterario. In Italia, può essere associata a nomi di vini o località, simbolo di autenticità e tradizione.

Come si scrive la soluzione Ribeiro

Stai cercando la risposta alla definizione "Anita: amò Garibaldi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

B Bologna

E Empoli

I Imola

R Roma

O Otranto

