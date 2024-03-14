È disinfettante in tintura

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È disinfettante in tintura' è 'Iodio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IODIO

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Perché la soluzione è Iodio? L'iodio è un elemento chimico che si presenta sotto forma di disinfettante in tintura, comunemente usata per sterilizzare ferite e disinfettare superfici. La sua presenza in soluzione alcolica permette di eliminare batteri, virus e altri microrganismi nocivi, contribuendo alla prevenzione delle infezioni. La tintura di iodio è molto apprezzata in campo medico grazie alla sua efficacia e facilità d'applicazione. La sua azione rapida e la capacità di penetrare nei tessuti lo rendono un alleato importante per la salute.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È disinfettante in tintura". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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È disinfettante in tintura nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Iodio

Quando la definizione "È disinfettante in tintura" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È disinfettante in tintura" conferma che la soluzione 'Iodio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Iodio

I Imola O Otranto D Domodossola I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È disinfettante in tintura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Iodio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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