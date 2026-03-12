La I in chimica

SOLUZIONE: IODIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La I in chimica" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La I in chimica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Iodio? L'iodio è un elemento chimico appartenente al gruppo degli alogeni, riconoscibile per il suo colore violaceo e la sua consistenza solida a temperatura ambiente. La sua rappresentazione simbolica è I e il suo numero atomico è 53. Questo elemento svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo umano, contribuendo alla produzione di ormoni tiroidei, e viene utilizzato in ambito medico e industriale. La sua presenza è essenziale per diverse funzioni biologiche e applicazioni tecnologiche.

Se la definizione "La I in chimica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La I in chimica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Iodio:

I Imola O Otranto D Domodossola I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La I in chimica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

