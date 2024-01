La definizione e la soluzione di: Il disinfettante nelle piscine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: L'ipoclorito di litio è il sale di litio dell'acido ipocloroso. in alcuni paesi è ancora usato come disinfettante per piscine sebbene sia abbastanza nocivo...

Il cloro (dal greco , chlorós, «verde, verdeggiante») è l'elemento chimico della tavola periodica con numero atomico 17 e simbolo Cl. È il secondo elemento nel gruppo degli alogeni, situato nel gruppo 17 della tavola periodica. Il cloro gassoso è di colore verde giallastro, due volte e mezzo più denso dell'aria e ha un odore soffocante estremamente sgradevole ed è molto velenoso. In condizioni standard ed in un ampio intervallo di temperature e pressioni il cloro è costituito da molecole biatomiche Cl 2 (numero CAS 7782-50-5). È un potente agente ossidante, sbiancante e disinfettante. Sotto forma di anione cloruro Cl- è presente nel comune sale da cucina (o cloruro di sodio) e in molti altri composti, è molto abbondante in natura e necessario a quasi tutte le forme di vita, compreso l'organismo umano (il sangue umano contiene infatti una discreta quantità di anione cloruro).

L'atomo di cloro ha il primato di avere la più alta affinità elettronica nel sistema periodico (3,61 eV) ed è seguito in questo da quello di fluoro (3,40 eV).

Italiano

Sostantivo

cloro ( approfondimento) m sing

(chimica) elemento chimico gassoso, di colore verde-giallastro, facente parte del gruppo degli alogeni, avente numero atomico 17, peso atomico 35,45 e simbolo chimico Cl l'atomo di cloro ha diciassette protoni nel nucleo e diciassette elettroni al di fuori di quest'ultimo

Sillabazione

clò | ro

Pronuncia

IPA: /'klro/

Etimologia / Derivazione

dal greco , "verde pallido", attraverso l'inglese chlorine, termine coniato dal chimico inglese Humphry Davy che isolò tale elemento nel 1810

Parole derivate