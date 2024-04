La definizione e la soluzione di 7 lettere: Uva nerissima dal sapore di fragola. CLINTON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: William Jefferson Clinton, detto Bill (nato William Jefferson Blythe III; Hope, 19 agosto 1946), è un politico statunitense, 42º presidente degli Stati Uniti d'America dal 1993 al 2001. Con i suoi 46 anni al momento dell'elezione, è stato il terzo presidente più giovane di sempre. Il suo mandato è iniziato alla fine della guerra fredda, ed è stato il primo presidente della generazione dei baby boomer. Clinton è stato descritto come un "New Democrat" (Nuovo democratico) e le sue scelte politiche hanno seguito la cosiddetta "Third Way" (Terza via) di centro, che concilia le tradizionali posizioni di destra sull'economia con una politica ...

