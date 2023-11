La definizione e la soluzione di: Bill il fondatore della Microsoft. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Bill il fondatore della microsoft

È meglio conosciuto come il principale fondatore di microsoft corporation. durante la sua carriera in microsoft, gates ha tenuto le posizioni di presidente... William Henry "Bill" Gates III (Seattle, 28 ottobre 1955) è un imprenditore, programmatore, informatico e filantropo statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

