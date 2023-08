C è quella da cucina e cinematografica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella da cucina e cinematografica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PELLICOLA

Significato/Curiosita : C e quella da cucina e cinematografica

Amore, cucina e curry (the hundred-foot journey) è un film del 2014 diretto da lasse hallström su una sceneggiatura di steven knight. il film è un adattamento... Contengono il titolo. una pellicola (in inglese film) è uno strato sottilissimo di materiale flessibile o fluido. può riferirsi a: pellicola fotografica, utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

