La Soluzione ♚ Fa esplodere lo stadio

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GOAL - GOL

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Fa esplodere lo stadio: 41°56'02n 12°27'17e / 41.933889°n 12.454722°e41.933889; 12.454722 lo stadio olimpico è un impianto sportivo multifunzione italiano di roma. situato... Il gol (adattamento dell'inglese goal, ossia «obiettivo») è il punto realizzato a favore della propria squadra in vari sport di gruppo in cui si fa uso di una palla. In italiano è chiamato anche rete.

