Lo evita la parata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo evita la parata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GOAL

Significato/Curiosita : Lo evita la parata

Junín. juan, il fratello di evita, lo avvicinò per parlargli della sorella. evita fece visita al cantante nel suo camerino e lo supplicò di portarla insieme... Disambiguazione – "goal" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi goal (disambigua). il gol (adattamento dell'inglese goal, ossia «obiettivo»)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo evita la parata : evita; parata; Un colpo in buona parte evita to: preso di; Schivato evita to abilmente; Li evita chi sta a dieta; Quello tartaro è usato come agente lievita nte; Li evita l astemio; È riparata dai venti; Separata da tutti; parata musicale itinerante di Bologna; Anticipata o preparata da qualcos altro; Una nave da parata della Repubblica di Venezia;

Cerca altre Definizioni