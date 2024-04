La Soluzione ♚ La città dei cavolini La definizione e la soluzione di 9 lettere: La città dei cavolini. BRUXELLES Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La citta dei cavolini: In occasione del i centenario della morte di filippo cavolini; contiene tutte le opere di cavolini, eccetto progymnasma in veterum iureconsultorum philosophiam... Bruxelles (pronuncia italiana [bru'ksl]; in francese: [by'sl] ; in olandese Brussel ['brsl] ; in italiano desueto Brusselle-s- o Brussella, arcaico Borsella) è un'area metropolitana del Belgio (di cui è capitale) di 2 708 766 abitanti (2020) che circonda il comune omonimo e la sua area urbana. Bruxelles è considerata la capitale de facto dell'Unione europea in quanto sede di varie istituzioni, tra cui la Commissione europea, il ... Altre Definizioni con bruxelles; città; cavolini; La capitale sotto Anversa; La capitale europea con la Grand Place e l Atomium; La città natale di Beethoven; Una città balneare delle Marche; Città tra le Langhe e il Monferrato;

La risposta a La città dei cavolini

BRUXELLES

