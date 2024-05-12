Città lombarda sul Ticino

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Città lombarda sul Ticino' è 'Pavia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAVIA

Perché la soluzione è Pavia? Pavia è una città situata nella regione Lombardia, lungo le rive del fiume Ticino. La sua storia risale all'epoca romana, quando era un importante centro strategico e commerciale. Nel corso dei secoli, ha mantenuto il suo ruolo di nodo fondamentale per il collegamento tra Nord e Sud. La città è conosciuta anche per i suoi monumenti storici e per l’università, che ha contribuito a renderla un centro culturale e intellettuale. Pavia rappresenta un esempio di tradizione e modernità che si incontrano nel cuore della Lombardia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città lombarda sul Ticino". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Città lombarda sul Ticino nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pavia

La soluzione associata alla definizione "Città lombarda sul Ticino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città lombarda sul Ticino" conferma che la soluzione 'Pavia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pavia

P Padova A Ancona V Venezia I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città lombarda sul Ticino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pavia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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