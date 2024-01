La definizione e la soluzione di: La capitale sotto Anversa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi anversa (disambigua). anversa (afi: /an'vrsa/; anticamente anche anguersa, /an'gwrsa/; in...

Bruxelles (pronuncia italiana [bru'ksl]; in francese: [by'sl] ; in olandese Brussel ['brsl] ; in italiano desueto Brusselle-s- o Brussella, arcaico Borsella) è un'area metropolitana del Belgio (di cui è capitale) di 2 708 766 abitanti (2020) che circonda il comune omonimo e la sua area urbana.

Bruxelles è considerata la capitale de facto dell'Unione europea in quanto sede di varie istituzioni, tra cui la Commissione europea, il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea e, parzialmente, il Parlamento europeo (ufficialmente con sede a Strasburgo). A Evere ha inoltre sede il quartier generale della NATO. Bruxelles ospita anche il Comitato delle Regioni e il Comitato economico e sociale.

Gran parte dell'area metropolitana di Bruxelles è amministrata dalla regione di Bruxelles-Capitale, suddivisa in 19 comuni, tra cui quello del centro storico, il Comune di Bruxelles propriamente detto.

La città si estende però anche al di là dei confini della regione: vari comuni della periferia brussellese, amministrativamente parte della regione delle Fiandre, sono parte integrante del tessuto urbano di Bruxelles. Tra questi Zaventem (sede dell'aeroporto internazionale), Kraainem (capolinea della metropolitana) e Tervuren (quartiere residenziale).

Statisticamente, l'area metropolitana di Bruxelles è suddivisa in tre livelli:

l'agglomerazione centrale ( geoperationaliseerde agglomeratie ), con 1 451 047 abitanti al 1º gennaio 2008;

), con 1 451 047 abitanti al 1º gennaio 2008; i sobborghi ( banlieue o buitenwijken ), per un totale di 1 831 496 abitanti;

o ), per un totale di 1 831 496 abitanti; l'hinterland (forensenwoonzone, o zona di pendolarismo), per un totale di 2 676 701 abitanti.

Nel 2014 Eurostat includeva 2 607 961 abitanti nell'area urbana funzionale (functional urban area) di Bruxelles

