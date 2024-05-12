Erano basi commerciali in città straniere

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Erano basi commerciali in città straniere' è 'Fondachi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FONDACHI

Perché la soluzione è Fondachi? Le fondachi erano strutture commerciali stabilite nelle città straniere, che servivano come punti di appoggio per le attività di scambio e commercio tra diverse nazioni. Questi insediamenti consentivano ai mercanti di operare con maggiore sicurezza, facilitando il contatto tra culture e mercanzie differenti. La loro presenza era fondamentale per lo sviluppo delle relazioni commerciali internazionali, offrendo supporto logistico e amministrativo alle imprese straniere. In sostanza, le fondachi rappresentavano le basi commerciali di un'epoca di intenso scambio tra popoli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Erano basi commerciali in città straniere". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Erano basi commerciali in città straniere nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Fondachi

Per risolvere la definizione "Erano basi commerciali in città straniere", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Erano basi commerciali in città straniere" conferma che la soluzione 'Fondachi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Fondachi

F Firenze O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Erano basi commerciali in città straniere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fondachi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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