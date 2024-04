La Soluzione ♚ Assomiglia alla caraffa La definizione e la soluzione di 6 lettere: Assomiglia alla caraffa. BROCCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Assomiglia alla caraffa: Facendogli perdere tempo. nel frattempo, la vera sandy, tosata e con una caraffa per il caffè come casco, cerca la sua pelliccia; i cittadini sono scandalizzati... La brocca è un recipiente usato per contenere alimenti liquidi, generalmente acqua. Tradizionalmente caratterizzata da una forma tondeggiante e panciuta, con un beccuccio per versare e sul lato opposto un manico ad ansa per reggerla, può essere realizzata in terracotta, porcellana, vetro, metallo e plastica; se è fatta in argento rientra nella categoria dell'argenteria. Ha capacità standard, un quarto, mezzo e un litro, raramente maggiori ... Altre Definizioni con brocca; assomiglia; caraffa; È simile alla caraffa; La portava la Samaritana; Assomiglia all acciuga; Assomiglia al gufo e al barbagianni; La caraffa di cristallo per servire vini;

La risposta a Assomiglia alla caraffa

BROCCA

B

R

O

C

C

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Assomiglia alla caraffa' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.