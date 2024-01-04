È simile alla caraffa nei cruciverba: la soluzione è Brocca

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È simile alla caraffa' è 'Brocca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BROCCA

Curiosità e Significato di Brocca

Vuoi sapere di più su Brocca? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Brocca.

Come si scrive la soluzione Brocca

Hai trovato la definizione "È simile alla caraffa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

R Roma

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

