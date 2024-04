La Soluzione ♚ Assomiglia all acciuga La definizione e la soluzione di 7 lettere: Assomiglia all acciuga. SARDINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Assomiglia all acciuga: Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) nota in italiano come sardina o bianchetto (per le forme giovanili) è un pesce osseo marino della famiglia dei Clupeidae e di grande interesse economico. È l'unica specie del genere Sardina. Sostantivo Significato e Curiosità su: Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) nota in italiano come sardina o bianchetto (per le forme giovanili) è un pesce osseo marino della famiglia dei Clupeidae e di grande interesse economico. È l'unica specie del genere Sardina. sardina ( approfondimento) f sing (pl.: sardine) (zoologia) , (ittiologia) pesce osseo (araldica) figura araldica convenzionale che di norma rappresenta il pesce in fascia Sillabazione sar | dì | na Pronuncia IPA: /sar'dina/ Etimologia / Derivazione dal latino sardina Sinonimi sarda, sardella Termini correlati sardo Iperonimi vertebrato, eterotermo, pesce, teleosteo Altre Definizioni con sardina; assomiglia; acciuga; Pesce ottimo impanato e fritto; Assomiglia alla caraffa; Assomiglia al gufo e al barbagianni; È detto erba acciuga; acciuga = origano; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Assomiglia all acciuga

SARDINA

S

A

R

D

I

N

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Assomiglia all acciuga' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.