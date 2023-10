La portava la Samaritana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La portava la Samaritana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Significato/Curiosita : La portava la samaritana

Cristo e della samaritana, le reliquie di san pietro e paolo, il cinto di maria, la lancia con cui venne trafitto il costato di cristo, la pietra dove il... Citazioni di o su brocca wikizionario contiene il lemma di dizionario «brocca» wikimedia commons contiene immagini o altri file su brocca portale cucina:... brocca1 bròcca1 s. f. lat. *brocca, dal gr. p «recipiente per versare acqua» o da ß «calamaio», incrociato con broccus: v. brocco1. – 1. Vaso di terracotta o di rame o d’altro materiale, e conservare acqua. 2. Caraffa, vaso di vetro, in genere, per acqua. 3. Quantità di liquido contenuto in una brocca: aggiungere, versare una b. d’acqua. Dim. brocchétta, brocchina (tosc. anche brocchétto o brocchino m., quello di metallo o brocca¹ 'brk:a s. f. lat. brocca, dal gr. prókhous 'recipiente per versare acqua' o da brokhís 'calamaio', incrociato con broccus pl. -che. - vaso con manico e beccuccio, usato per lo più per l'acqua caraffa Da Treccani