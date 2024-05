La Soluzione ♚ Il figlio di Abramo che sposò Rebecca La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ISACCO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il figlio di Abramo che sposò Rebecca. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il figlio di abramo che sposo rebecca: Libro della genesi. è la figlia minore di labano, e quindi parente di abramo, sorella di lia, e favorita del patriarca giacobbe, di cui diventerà seconda... Isacco (, AFI:[jits.'haq], "Egli ride\riderà"; in greco: sa Isaak, in arabo Isaq) (Bersabea, XX secolo a.C. - Mamre, XIX secolo a.C.) è uno dei grandi patriarchi di cui si narra nella Bibbia; è il figlio di Abramo e Sara. La sua vita è narrata nel libro della Genesi (Genesi 15-35). Nell'Islam è chiamato Ishaq, e la sua vita è narrata nel Corano. Il suo nome ("egli riderà" o "egli ha riso"), proviene dalla reazione di sua madre Sara all'udire la profezia della sua nascita, perché era abbastanza anziana e sterile. È venerato come santo da tutte le chiese cristiane che ammettono il culto dei santi, ed è molto venerato ...

