La Soluzione ♚ Diede un figlio ad Abramo

: AGAR

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Diede un figlio ad abramo: disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi abramo (disambigua). abramo (in ebraico: , afi [aß.ra.'ham], da cui il significato... L'agar agar (noto anche come agar, dal nome malese delle alghe rosse) è un polisaccaride usato come gelificante naturale e ricavato da alghe rosse appartenenti a diversi generi (tra i quali Gelidium, Gracilaria, Gelidiella, Pterocladia, Sphaerococcus). Dal punto di vista chimico è un polimero costituito principalmente da unità di D-galattosio (è quindi detto poligalattoside).

Altre Definizioni con agar; diede; figlio; abramo;