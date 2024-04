La Soluzione ♚ La du Maurier di Rebecca la prima moglie

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DAPHNE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La du maurier di rebecca la prima moglie: rebecca, la prima moglie (rebecca) è un romanzo di daphne du maurier, scritto e pubblicato nel 1938. il romanzo fu tradotto in moltissime lingue, fino... Daphne Anne Blake è un personaggio immaginario della serie televisiva d'animazione Scooby-Doo, di Hanna-Barbera. Daphne è il membro più esuberante e attira-guai della Mystery Inc., ed è rappresentata come l'esperta di moda e costante damigella in pericolo del gruppo. È considerata il personaggio più popolare della serie dopo Shaggy e Scooby. Nella versione italiana a darle la voce sono state Paola Quattrini, Emanuela Fallini, Jasmine Laurenti, Domitilla D'Amico, Rossella Acerbo e Stella Musy.

Altre Definizioni con daphne; maurier; rebecca; prima; moglie;