La Soluzione ♚ Amò e sposò Aspasia La definizione e la soluzione di 7 lettere: Amò e sposò Aspasia. PERICLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Amo e sposo aspasia: Pericle, figlio di Santippo del demo di Colargo e di Agariste (in greco antico: e, Perikls, pronuncia: [pe.ri.kl^s], «circondato dalla gloria»; Colargo, 495 a.C. circa – Atene, 429 a.C.), è stato un politico, oratore e generale ateniese attivo durante il periodo d'oro della città, tra le guerre persiane e la guerra del Peloponneso (431 a.C. - 404 a.C.). Discendente da parte della madre, Agariste, dalla potente e influente famiglia degli Alcmeonidi, Pericle ebbe una così profonda influenza sulla società ateniese che Tucidide, storico suo contemporaneo, lo acclamò come «primo cittadino di Atene». Pericle fece della Lega ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Pericle, figlio di Santippo del demo di Colargo e di Agariste (in greco antico: e, Perikls, pronuncia: [pe.ri.kl^s], «circondato dalla gloria»; Colargo, 495 a.C. circa – Atene, 429 a.C.), è stato un politico, oratore e generale ateniese attivo durante il periodo d'oro della città, tra le guerre persiane e la guerra del Peloponneso (431 a.C. - 404 a.C.). Discendente da parte della madre, Agariste, dalla potente e influente famiglia degli Alcmeonidi, Pericle ebbe una così profonda influenza sulla società ateniese che Tucidide, storico suo contemporaneo, lo acclamò come «primo cittadino di Atene». Pericle fece della Lega ... Pericle ( approfondimento) m nome proprio di persona maschile Sillabazione Etimologia / Derivazione dal greco antico significa "gloria del padre" Parole derivate pericleo Altre Definizioni con pericle; sposò; aspasia; Famoso politico ateniese; Tenne il discorso agli ateniesi sulla democrazia; La sposò Ludovico il Moro; Lo sposò Poppea; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Amò e sposò Aspasia

PERICLE

P

E

R

I

C

L

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Amò e sposò Aspasia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.