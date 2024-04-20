Metropoli del nord dell India

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Metropoli del nord dell India' è 'Delhi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DELHI

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Perché la soluzione è Delhi? Delhi è una delle metropoli più importanti del nord dell'India, conosciuta per la sua storia ricca e la sua cultura variegata. Questa città, che unisce il passato e il presente, è un centro politico, economico e culturale fondamentale per il paese. Con i suoi monumenti storici, i mercati vivaci e le istituzioni governative, Delhi riflette la complessità e la diversità dell'India moderna. La sua posizione strategica ne fa un crocevia tra tradizione e innovazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Metropoli del nord dell India". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Metropoli del nord dell India nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Delhi

La soluzione associata alla definizione "Metropoli del nord dell India" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Metropoli del nord dell India" conferma che la soluzione 'Delhi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Delhi

D Domodossola E Empoli L Livorno H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Metropoli del nord dell India" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Delhi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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