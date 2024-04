La definizione e la soluzione di 5 lettere: Governò l India dal 1947. NEHRU Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Pait Jawaharlal Nehru (in hindi , AFI: ['dar'lal 'neru]; Allahabad, 14 novembre 1889 – Nuova Delhi, 27 maggio 1964) è stato un politico indiano, Primo ministro indiano dal 1947 al 1964 e una delle personalità politiche più in vista del mondo nella sua epoca. Erede spirituale di Gandhi, egli diede una fisionomia politica al movimento nazionalista della nonviolenza del grande capo spirituale dell'India, e seppe condurre felicemente in porto la battaglia per l'indipendenza. Una volta conseguita l'indipendenza (1947), in politica estera Nehru assunse una posizione neutrale, intesa come indipendenza sia dal blocco ...

addomesticare (vai alla coniugazione)

rendere domestico (o ubbidiente) un animale selvatico togliere dallo stato di selvatichezza addomesticare un popolo barbaro (senso figurato) truccare addomesticare un incontro (senso figurato) ingentilire (senso figurato) civilizzare un popolo rendere coltivabile un terreno (senso figurato) assuefare (senso figurato) abituare (senso figurato) avvezzare addimesticavano le menti all' idea di una sommossa generale (Manzoni)

Sillabazione

ad | do | me | sti | cà | re

Pronuncia

IPA: /addomesti'kare/

Etimologia / Derivazione

da domestico

Citazione

Sinonimi

addestrare, ammaestrare, domare

abituare, assuefare, educare

( senso figurato ) addolcire, ammmansire

addolcire, ammmansire ( senso figurato ) adulterare, modificare, snaturare

adulterare, modificare, snaturare (senso figurato) (un risultato, un bilancio) alterare, falsare, manipolare

Contrari

abbrutire inselvatichire

lasciare allo stato naturale, lasciare allo stato selvaggio

disabituare, disassuefare

( senso figurato ) inasprire, incattivire

inasprire, incattivire (senso figurato) lasciare immutato, lasciare invariato

Parole derivate

addomesticabile, addomesticabilità, addomesticamento, addomesticato, addomesticatore, addomestichevole, addomesticatura, addomestichevolezza, addomesticarsi

Termini correlati

domestico

Varianti

addomestichire, addimesticare, addimestichire, domesticare

Proverbi e modi di dire